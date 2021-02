Grandi opere, cantieri aperti anche di notte e festivi (Di lunedì 1 febbraio 2021) . E’ arrivato l’accordo tra i sindacati e il ministero dei Trasporti. ROMA – . E’ questo l’accordo trovato tra i sindacati e il ministero dei Trasporti al termine di una lunga e importante contrattazione. Come riportato dal Corriere della Sera, nella giornata di venerdì 29 gennaio è stata firmata un’intesa dopo l’accordo raggiunto lo scorso 11 dicembre. I confronti continueranno nelle prossime settimane per stabilire tutti gli ultimi dettagli, soprattutto in caso di un cambio di guida al Mit. La ministra De Micheli, infatti, è uno di quei profili più a rischio bocciatura nella formazione del nuovo governo. Il modello a ciclo continuo Nel verbale è stato precisato che il modello a ciclo continuo riguarderà tutti i cantieri che saranno inseriti nel Recovery Plan. Lavori per circa 30 miliardi aggiunti. Una ventina riguarderanno metropolitane e ferrovie, mentre ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 febbraio 2021) . E’ arrivato l’accordo tra i sindacati e il ministero dei Trasporti. ROMA – . E’ questo l’accordo trovato tra i sindacati e il ministero dei Trasporti al termine di una lunga e importante contrattazione. Come riportato dal Corriere della Sera, nella giornata di venerdì 29 gennaio è stata firmata un’intesa dopo l’accordo raggiunto lo scorso 11 dicembre. I confronti continueranno nelle prossime settimane per stabilire tutti gli ultimi dettagli, soprattutto in caso di un cambio di guida al Mit. La ministra De Micheli, infatti, è uno di quei profili più a rischio bocciatura nella formazione del nuovo governo. Il modello a ciclo continuo Nel verbale è stato precisato che il modello a ciclo continuo riguarderà tutti iche saranno inseriti nel Recovery Plan. Lavori per circa 30 miliardi aggiunti. Una ventina riguarderanno metropolitane e ferrovie, mentre ...

Grandi opere, cantieri aperti anche di notte e festivi. E' arrivato l'accordo tra i sindacati e il ministero dei Trasporti.

