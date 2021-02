Elisa Isoardi | scollatura da vertigini | un misterioso “lui” la sfiora

(Di lunedì 1 febbraio 2021)continua a far sognare il suo pubblico virtuale pubblicando su Instagram un’altra foto supersexy: vedere per credere.torna a mostrarsi in una foto clamorosamente sexy, ma stavolta non in solitaria, come (quasi) sempre: al suo fianco c’è un uomo che fa ingelosire tutti i fan e follower della conduttrice. Tra lei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Oltre a lui, sicuri della partecipazione sarebbero anche Giovanni Ciacci,, Francesca Lodo, Vera Gemma, Angela Melillo e Gilles Rocca. L'inizio della nuova edizione è previsto per lunedì ...Per l'Honduras, in data 8 marzo, dovrebbero partire " tra gli altri ", Giovanni Ciacci, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Angelina Melillo e Vera Gemma. Sfumata, o così si ...L’isola dei Famosi sta per tornare dopo un anno di pausa. Manca poco più un mese prima che si accedano i riflettori sulla 15° edizione del reality solitamente ambientato in Honduras. L’Isola dei Famos ...Elisa Isoardi continua a far sognare il suo pubblico virtuale pubblicando su Instagram un'altra foto supersexy: vedere per credere.