Benevento-Sampdoria: formazioni e dove vederla (Di lunedì 1 febbraio 2021) Benevento-Sampdoria è un match della 21esima giornata di Serie A che si giocherà domenica 7 febbraio 2021 alle ore 12.30. Entrambe le squadre sono reduci da sconfitte sonore: il Benevento contro l’Inter ha perso 4-0; la Sampdoria in casa ha subito due reti dalla Juventus. Gli animi delle due squadre sono molto simili, per cui assisteremo ad un match equilibrato ed aperto a qualunque tipo di risultato. Un aspetto da puntualizzare però è il fatto che sia Inzaghi che Ranieri sono al momento ben lontani dalla zona retrocessione, un obiettivo non da poco per due formazioni costruite per salvarsi. Inter-Benevento- 4-0: Poker nerazzurro che tramortisce la strega Come arrivano le squadre? Qui Benevento I campani non vincono dalla trasferta di Cagliari dello ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 febbraio 2021)è un match della 21esima giornata di Serie A che si giocherà domenica 7 febbraio 2021 alle ore 12.30. Entrambe le squadre sono reduci da sconfitte sonore: ilcontro l’Inter ha perso 4-0; lain casa ha subito due reti dalla Juventus. Gli animi delle due squadre sono molto simili, per cui assisteremo ad un match equilibrato ed aperto a qualunque tipo di risultato. Un aspetto da puntualizzare però è il fatto che sia Inzaghi che Ranieri sono al momento ben lontani dalla zona retrocessione, un obiettivo non da poco per duecostruite per salvarsi. Inter-- 4-0: Poker nerazzurro che tramortisce la strega Come arrivano le squadre? QuiI campani non vincono dalla trasferta di Cagliari dello ...

MoliPietro : Benevento-Sampdoria: formazioni e dove vederla - maxcomfortzone : RT @SuperSportBlitz: #SerieA - Selected Results: Bologna 1-2 AC Milan Sampdoria 0-2 Juventus Inter Milan 4-0 Benevento Atalanta 1-3 Lazio N… - sportsmovies20 : Spezia Vs Udinese 0-1 Inter Milan Vs Benevento 4-0 Sampdoria Vs Juventus 0-2 Bologna Vs AC Milan 1-2 Torino Vs Fiorentina 1-1 #SerieA - _esegesi_ : @pap1pap Il problema sono le 34 grandi occasioni da gol fallite così divise: 2 Fiore, 4 Benevento andata, 3 Milan,… - 1canalesport : Sampdoria 'buonista con la Juventus, ma la classifica è ok: a Benevento sfida da non fallire -