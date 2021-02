Astori, la perizia: “Morte che non poteva essere evitata” (Di lunedì 1 febbraio 2021) La Morte del calciatore della Fiorentina, Davide Astori non poteva essere evitata. Questa la conclusione a cui è giunta la perizia che ha confermato le cause del decesso individuate dal medico legale: l’aritmia ventricolare maligna, provocata dalla grave patologia cardiaca della quale soffriva, ma che non gli fu mai diagnosticata. I periti nella loro relazione avrebbero sostenuto che la notte in cui si sentì male, mentre dormiva, solo in una camera d’albergo, l’unica possibilità di salvarlo sarebbe stata quella che gli fosse stato installato in precedenza un defibrillatore. Tuttavia anche se il capitano viola fosse stato sottoposto all’holter la possibilità che l’esame rilevasse anomalie sarebbe stata bassa. Per la Morte di Astori il professor Giorgio ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ladel calciatore della Fiorentina, Davidenon. Questa la conclusione a cui è giunta lache ha confermato le cause del decesso individuate dal medico legale: l’aritmia ventricolare maligna, provocata dalla grave patologia cardiaca della quale soffriva, ma che non gli fu mai diagnosticata. I periti nella loro relazione avrebbero sostenuto che la notte in cui si sentì male, mentre dormiva, solo in una camera d’albergo, l’unica possibilità di salvarlo sarebbe stata quella che gli fosse stato installato in precedenza un defibrillatore. Tuttavia anche se il capitano viola fosse stato sottoposto all’holter la possibilità che l’esame rilevasse anomalie sarebbe stata bassa. Per ladiil professor Giorgio ...

marziofatucchi : RT @corrierefirenze: La perizia del tribunale di #Firenze: «La morte di Davide Astori non avrebbe potuto essere evitata» - rep_firenze : Astori la perizia del tribunale di Firenze: 'La morte del calciatore non poteva essere evitata' [di Luca Serrano']… - corrierefirenze : La perizia del tribunale di #Firenze: «La morte di Davide Astori non avrebbe potuto essere evitata» - simcopter : RT @RaiSport: ?? 'La morte di #Astori non poteva essere evitata' Rese note le conclusioni della perizia richiesta dal gup di #Firenze ?? ht… - darioderrico : RT @RaiSport: ?? 'La morte di #Astori non poteva essere evitata' Rese note le conclusioni della perizia richiesta dal gup di #Firenze ?? ht… -