Voglio essere Wonder Woman 2021, con un fisico da pin up! (Di domenica 31 gennaio 2021) Ha sbancato ai botteghini pure in situazione di lockdown per i cinema, ma io l'ho visto e Voglio essere così! Ma come posso essere, o anche solo apparire, Wonder Woman 1984? Dove trovo i super poteri? In realtà, anche con le palestre chiuse, ho bisogno di allenarmi, ma come sappiamo questa chiusura ci deprime fortemente e la prima cosa che facciamo è quella di trascurarci. Confesso, anche l'home fitness l'ho un po' abbandonato. Ma non posso davvero vedermi con una tuta qualsiasi addosso, così mi deprimo ancora di più! Come posso fare per sfoggiare un fisico scultoreo? Come fanno le "palestrate" ad esaltare le loro virtù? E' possibile apparire con "tutto al posto giusto" anche se magari abbiamo acquistato qualche chilo di troppo e soprattutto perso tono ...

