Per chi tifano i quotidiani? Travaglio per Conte, Belpietro invoca le urne. E Cartabia… (Di domenica 31 gennaio 2021) Per chi tifano i giornali in questa crisi di governo? Partiamo dall’ultracontiano Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, che oggi ha confermato la linea dedicando la sua apertura di giornale e le prime cinque pagine a Confindustria e Repubblica che vorrebbero “fuori” il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte. Non manca, nel primo sfoglio del Fatto Quotidiano, un articolo per infilare la penna nella piaga del duello tra il segretario dem Nicola Zingaretti e la firma di Largo Fochetti Concita De Gregorio. L’altro quotidiano di casa Gedi, La Stampa, pubblicava ieri (assieme a Corriere della Sera Torino, Tpi.it e ilSussidiario.net) il messaggio che Marta Cartabia, presidente emerita della Corte costituzionale, ha invitato alla fondazione Compagnia di San Paolo in occasione della presentazione del suo Piano strategico ... Leggi su formiche (Di domenica 31 gennaio 2021) Per chii giornali in questa crisi di governo? Partiamo dall’ultracontiano Fatto Quotidiano di Marco, che oggi ha confermato la linea dedicando la sua apertura di giornale e le prime cinque pagine a Confindustria e Repubblica che vorrebbero “fuori” il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe. Non manca, nel primo sfoglio del Fatto Quotidiano, un articolo per infilare la penna nella piaga del duello tra il segretario dem Nicola Zingaretti e la firma di Largo Fochetti Concita De Gregorio. L’altro quotidiano di casa Gedi, La Stampa, pubblicava ieri (assieme a Corriere della Sera Torino, Tpi.it e ilSussidiario.net) il messaggio che Marta Cartabia, presidente emerita della Corte costituzionale, ha invitato alla fondazione Compagnia di San Paolo in occasione della presentazione del suo Piano strategico ...

