LIVE Ciclocross, Mondiali 2021 in DIRETTA: Van der Poel cade e Van Aert scappa via! (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35 Cambio bici per van der Poel, il cui distacco da Van Aert pare cristallizzato. 15.34 La situazione è davvero simile a quella di settimana scorsa a Overijse, ma van der Poel non si sta lasciando prendere dalla foga. 15.33 Van Aert pedala bene sulla sabbia e pare in totale controllo. 15.32 van der Poel non ha ceduto, ma Van Aert è lontano ora. 15.31 Intanto al terzo posto troviamo tutto solo Toon Aerts. 15.31 Sta facendo tante sbavature van der Poel, il quale, ora, si trova a dodici secondi da Van Aert. 15.30 Il neerlandese è subito ripartito, ma ora Van Aert ha preso margine. 15.30 cade VAN DER Poel! 15.28 ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.35 Cambio bici per van der, il cui distacco da Vanpare cristallizzato. 15.34 La situazione è davvero simile a quella di settimana scorsa a Overijse, ma van dernon si sta lasciando prendere dalla foga. 15.33 Vanpedala bene sulla sabbia e pare in totale controllo. 15.32 van dernon ha ceduto, ma Vanè lontano ora. 15.31 Intanto al terzo posto troviamo tutto solo Toons. 15.31 Sta facendo tante sbavature van der, il quale, ora, si trova a dodici secondi da Van. 15.30 Il neerlandese è subito ripartito, ma ora Vanha preso margine. 15.30VAN DER! 15.28 ...

zazoomblog : LIVE Ciclocross Mondiali 2021 in DIRETTA: sta per iniziare l’epico scontro tra van der Poel e Van Aert! -… - MirkoEfoglia : Live Cronaca???: Mondiali Ciclocross Ostenda???? Partenza ore 15:10 Seguite questo thread per aggiornamenti… - infoitsport : LIVE Ciclocross, Mondiali 2021 in DIRETTA: Van der Poel vs Van Aert, è scontro tra Titani! - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI (LA2 o HbbTV, e streaming): ?????? 13h30 Fondo da Falun: CdM, gare sprint - zazoomblog : LIVE Ciclocross Mondiali 2021 in DIRETTA: Van der Poel vs Van Aert è scontro tra Titani! - #Ciclocross #Mondiali… -