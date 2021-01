Il Pd è squallido Cacciari bastona Zingaretti e compagni | la vergogna in piena crisi di governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 gennaio 2021) Massimoa ruota libera. Quando si tratta didil'ex sindaco di Venezia non usa mezzi termini. La sua più aspra critica non può che essere al Partito democratico: "Lo spettacolo piùdi questa vicenda è il Pd a rimorchio. A rimorchio e basta, in attesa che i patti maturino per poi cavalcarli. Stanno a guardare se Conte ce la fa con Renzi, se Renzi ce la fa con Conte, che cosa farà Mattarella. Tutto va ben, Madama La Marchesa". D'altronde non è una novità che Nicolarimanga in attesa. Lo dicono anche i dem. In ogni caso prima di lasciarsi andare a qualsiasi profezia,vuole vedere se il premier e il leader di Italia Viva si riconcilieranno mai. "In alternativa - ha spiegato a globalist.it -, il Presidente del Consiglio uscente ...