GameStop | i ‘day trader’ hanno saccheggiato l’alta finanza Ma questa favola non è a lieto fine

(Di domenica 31 gennaio 2021) Chi avrebbe detto due anni fa che la pandemia e gli aiuti monetari da parte dello Stato avrebbero portato all’assalto a Wall Street? E chi avrebbe predetto che il saccheggio dei forzieri delavrebbe redistribuito – almeno per ora –una parte dei soldi stampati negli ultimi tredici anni, migliaia e migliaia di miliardi di dollari mai arrivati nell’economia reale ma intascati dai big di piazza Affari? Solo chi frequenta le piattaforme come Reddit, Robinhood, r/WallStreetBets lo poteva prevedere. Da almeno un anno abbondano i post dei day traders, i milioni di giovani che bloccati a casa a causa della pandemiaimparato a giocare in Borsa, dove si parla di ‘assalto a Wall Street’, ‘annientamento degli hedge funds’, ‘distruzione dell’Olimpo finanziario’. C’è persino chi come Anthony Scaramucci, che ha fatto parte per ben ...