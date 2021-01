Fonseca: "Non ho preteso le scuse da Dzeko, ma la Roma non dipende da lui" (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma - La Roma trova la seconda vittoria consecutiva in campionato, battendo il Verona 3 a 1 grazie alle reti Mancini, Mkhitaryan e Borja Mayoral. Buona prestazione della squadra di Paulo Fonseca che ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 1 febbraio 2021)- Latrova la seconda vittoria consecutiva in campionato, battendo il Verona 3 a 1 grazie alle reti Mancini, Mkhitaryan e Borja Mayoral. Buona prestazione della squadra di Pauloche ...

