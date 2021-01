Cutrone | “Sono molto felice | il Valencia CF è un club storico ed è un onore essere qui

(Di domenica 31 gennaio 2021) Patrickda pochi minuti è un nuovo giocatore del. L’attaccante, ex Fiorentina, sul sito ufficiale degli andalusi ha parlato delle sue prime sensazioni nel suo approdo al Mestalla. Queste le sue parole: “contento diqui, non vedevo l’ora di arrivarci, di incontrare il resto della squadra, l’allenatore, lo “staff” tecnico. Non vedo l’ora di iniziare a giocare. Conoscere le ambizioni e le esigenze del. Conoscobene la storia delCF, unimportante. È unper mequi. Pronto ad aiutare la squadra. Spero di dare il massimo in positivo, farò del mio meglio per aiutare la squadra, la ...

No a Udinese, Parma e Bologna. Dopo settimane di trattative e tira e molla, lascia il Wolverhampton per andare in prestito, fino a giugno, al Valencia. Il club iberico,... Non a caso,...