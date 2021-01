Canone TV 2021 | cos’è l’esenzione RAI e come richiederla | domanda entro il 1° febbraio per l’esonero annuale e il 30 giugno per il secondo semestre

(Di domenica 31 gennaio 2021) Resta ormai pochissimo tempo per poter otteneredelTV nel corso del. Ilpubblico richiede normalmente il pagamento di 90 euro. Soldi che vengono addebitati in automatico sulle bollette delle utenze elettriche. Vi sono però alcuni casi specifici che possono beneficiare di un esonero, a patto di inviare adeguata comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Dall’ormai lontano 2016 tutti i titolari di un’utenza di energia elettrica che abbiano portato la propria residenza anagrafica nell’immobile corrispondente sono tenuti a sostenere l’addebito automatico del. Questo perché la legge presume che il titolare dell’utenza possieda all’interno della propria abitazione un apparecchio televisivo. Qualora non si detenga un televisore o un altro dispositivo in grado di ricevere ...

DavidedaBrescia : ??Bar e ristoranti chiusi, ma costretti a pagare il canone Rai. - VoxNewsInfo2 : : Bar e ristoranti chiusi, ma costretti a pagare il canone Rai ad Amadeus - bisagnino : Bar e ristoranti chiusi, ma costretti a pagare il canone Rai - karmelo7777 : CANONE TV 2021- ESONERO DAL PAGAMENTO - NelaBombelli : RT @ImolaOggi: ??Bar e ristoranti chiusi, ma costretti a pagare il canone Rai -

Già da gennaio 2021 quindi si potrà accedere alle varie agevolazioni fiscali. NAPOLI – Ultimissimi giorni per chiedere l'esonero dal pagamento dei 90 euro del canone Tv 2021. Per evitare l'addebito automatico dell'abbonamento nella bolletta della luce, chi è titolare di un'utenza elettrica ma non possiede un televisore in casa, deve inviare, entro il primo ... E nel cuore della pandemia, con i conti in rosso e il futuro nero, arriva - puntuale e spietato - il canone Rai per migliaia di bar e ristoranti italiani ...