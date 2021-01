Ultime Notizie Roma del 30-01-2021 ore 18:10 (Di sabato 30 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid in Apertura dal lunedì quasi tutta Italia tornerà gialla comprese Lazio e Lombardia colore arancione invece per Umbria Puglia Sardegna Sicilia e la provincia di Bolzano e torna a scendere a 0,84 CRT medio nel paese hanno fatto i differenze fra le regioni nelle Ultime 24 ore 13574 nuovi casi 447 morti cazzo di positività al 5% giù ricoveri e il bilancio dei morti provocati dal coronavirus e livello globale supera la soglia del 2,2 milioni Secondo i dati della John Hopkins University negli ultimi 15 giorni oltre 200.000 ulteriori vittime oltre 9 milioni di infezioni fino al totale di oltre 102 milioni di casi in negozio te li vuole per la brexit bar nel far sapere che Bruxelles ha prenotato 3 miliardi dosi di vaccini per figlio di Franco Werner regioni ... Leggi su romadailynews (Di sabato 30 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid in Apertura dal lunedì quasi tutta Italia tornerà gialla comprese Lazio e Lombardia colore arancione invece per Umbria Puglia Sardegna Sicilia e la provincia di Bolzano e torna a scendere a 0,84 CRT medio nel paese hanno fatto i differenze fra le regioni nelle24 ore 13574 nuovi casi 447 morti cazzo di positività al 5% giù ricoveri e il bilancio dei morti provocati dal coronavirus e livello globale supera la soglia del 2,2 milioni Secondo i dati della John Hopkins University negli ultimi 15 giorni oltre 200.000 ulteriori vittime oltre 9 milioni di infezioni fino al totale di oltre 102 milioni di casi in negozio te li vuole per la brexit bar nel far sapere che Bruxelles ha prenotato 3 miliardi dosi di vaccini per figlio di Franco Werner regioni ...

fanpage : Ultim'ora - Alessandro Di Battista minaccia l'addio al M5s. - fanpage : Bellanova (Iv): “Giusto mandato esplorativo a Fico, ma Draghi premier sarebbe ottima notizia” - fanpage : Sinistra Italiana si schiera con il premier e spinge per un Conte Ter - mlpedo1 : RT @Adri19510: ALTROCHÉ PER IL BENE DEL PAESE, MA PER IL BENE DEL LORO POSTERIORE SULLA POLTRONA PERCHÉ DEGLI ITALIANI NON VE NE FREGA UN C… - PianetaMilan : #Milan, #Tacchinardi: '#Tomori? Mi ha impressionato' | Calcio News -