Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Vanessa subisce un'operazione sbagliata per colpa di Robert (Di sabato 30 gennaio 2021) Non sembra esserci pace per Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár)! Dopo essere stata vittima di un ricatto, aver rischiato il licenziamento ed essersi innamorata dell'uomo sbagliato, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) dovrà affrontare un nuovo periodo difficile. E questa volta in gioco ci sarà la sua salute… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d'amore, anticipazioni puntate tedesche: Robert e Vanessa si lasciano Robert e Vanessa, Tempesta d'amore © ARD/Christof ArnoldFin dal suo arrivo al Fürstenhof Vanessa ha ...

