Milan, niente Bologna per Calhanoglu; si va verso l'esclusione (Di sabato 30 gennaio 2021) Hakan Calahnoglu non sarà in campo per Bologna-Milan. Il turco è tornato a disposizione di Stefano Pioli ma deve rimandare il suo rientro Si va verso l'esclusione definitiva di Hakan Calhanoglu dalla lista dei convocati di Stefano Pioli per Bologna-Milan. Il trequartista turco nella giornata di ieri aveva annunciato di essere risultato negativo al tampone per il coronavirus. Da quanto trapela dagli ambienti rossoneri, la decisione di non aggregarlo al gruppo sarebbe una precauzione così da poterlo avere al massimo della forma per il prossimo impegno di campionato contro il Crotone.

