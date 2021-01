IERI OGGI EDOMANI? su CARICO A CHIACCHIERE

IERI OGGI E...DOMANI? su CARICO A CHIACCHIERE (Di sabato 30 gennaio 2021) ... 'Guarda che quelle cose l fanno diventare ciechi!' 'Ma quali cose, che dici babbo?' E poich, erroneamente, ritenevo mio padre un ingenuo: 'Io guardo solo le figure, non leggo!', 'Appunto, ... Leggi su blog.libero (Di sabato 30 gennaio 2021) ... 'Guarda che quelle cose l fanno diventare ciechi!' 'Ma quali cose, che dici babbo?' E poich, erroneamente, ritenevo mio padre un ingenuo: 'Io guardo solo le figure, non leggo!', 'Appunto, ...

gianluigibuffon : Grazie ai miei compagni, grazie alla @juventusfc, grazie ai nostri tifosi., grazie a tutti per la bella serata di i… - virginiaraggi : Sono 131. Sto parlando delle #PalestreNuove che dal 2017 a oggi abbiamo riqualificato nelle scuole della nostra cit… - raffaellapaita : È gravissimo che nella Giornata della Memoria alcuni consiglieri del Comune di #Cogoleto abbiano fatto il saluto ro… - waterlilymyg : Non so voi ma jin e hobi su weverse oggi, ieri yoongi e namjoon, non so...NON MI CONVINCONO - a_armaroli : @DonatoRobilotta @AugustoMinzolin L’augusto, ieri e oggi, ha scritto analisi politiche strepitosamente puntute. Non ho parole. -