Gli elementi che caratterizzano il Piano Nazionale di Riforma e di Resilienza (Di sabato 30 gennaio 2021) Nel precedente articolo sono state evidenziati alcuni aspetti, voluti dalla Commissione europea, da inserire nel Piano di Ripresa e di Resilienza, nei settori: della transizione digitale, delle qualifiche e delle abilità, della fabbrica intelligente, della Resilienza sociale. Affrontiamo ora altri aspetti del Piano, che consentano di rendere concreti alcuni progetti, secondo le aspettative della Commissione europea, espresse nei documenti inviati agli Stati membri. Sostenere la transizione verde e digitale In linea con le priorità politiche dell’Unione, lo Strumento di Recupero e di Resilienza è stato progettato per favorire un recupero sostenibile e inclusivo dei fattori economici e per promuovere la transizione verde e digitale. Secondo le aspettative del Parlamento e della Commissione europea, gli ... Leggi su bergamonews (Di sabato 30 gennaio 2021) Nel precedente articolo sono state evidenziati alcuni aspetti, voluti dalla Commissione europea, da inserire neldi Ripresa e di, nei settori: della transizione digitale, delle qualifiche e delle abilità, della fabbrica intelligente, dellasociale. Affrontiamo ora altri aspetti del, che consentano di rendere concreti alcuni progetti, secondo le aspettative della Commissione europea, espresse nei documenti inviati agli Stati membri. Sostenere la transizione verde e digitale In linea con le priorità politiche dell’Unione, lo Strumento di Recupero e diè stato progettato per favorire un recupero sostenibile e inclusivo dei fattori economici e per promuovere la transizione verde e digitale. Secondo le aspettative del Parlamento e della Commissione europea, gli ...

lucatelese : Selvaggia, sei un genio assoluto. :-) però anche in Bielorussia si possono ravvedere gli elementi di una vocazione… - fattoquotidiano : Nell'incerta politica dopo il 2018, il nuovo libro di Paolo Armaroli, 'Conte e Mattarella' offre tutti gli elementi… - filipposvibes : io: giorno 4 ho l'esame sempre io: come cazzo si spostano gli elementi e come cazzo si fa questo coso - VillaIsolina : RT @283mari: @rosadineve @danieledv79 @nzingaretti A meno che 'andarono per suonare, e tornarono suonati'. Zingaretti è ora che la finisca… - MichelaRoi : RT @micheleboldrin: Non conosce gli elementi base del sistema fiscale italiano. Però fa il responsabile economico del @pdnetwork e l'ordin… -