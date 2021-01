Genoa | Ballardini | “Momento positivo ma non abbiamo fatto ancora nulla Attenzione al Crotone”

(Di sabato 30 gennaio 2021) Davide, mister del, ha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro ilvalida per la 20^ giornata di Serie A. Il tecnico ha presentato la gara nel consueto appuntamento con la stampa., parlacaption id="attachment 1086975" align="alignnone" width="598"(Screnshot Youtube)/caption"La classifica? Penso che non. C'è tutto un girone da fare, non", ha detto. "Sicuramente quantoin questo periodo è statobene, però da qui in ...

La difesa del Genoa è tornata a essere un bunker con mister Ballardini. Lo rileva l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: Perin non subisce gol da 294 minuti consecutivi nelle gare di campionato.