Flash News del 30 Gennaio 2021 (Di sabato 30 gennaio 2021) Nel pomeriggio l'avvio delle consultazioni del Presidente della Camera, Fico, incaricato ieri sera dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, di verificare la possibilità di un Governo a partire dall'attuale maggioranza. L'esito dovrà essere comunicato al Colle entro martedì; In attesa delle consultazioni a Montecitorio il PD conferma il sostegno a Conte. I vertici dei 5 Stelle aprono al confronto con Italia Viva per consolidare i numero della maggioranza, ma Di Battista e altri esponenti minacciano l'uscita. Il partito di Renzi chiede un patto di Legislatura, il Centro destra è unito nell'escludere un nuovo Governo Conte. Giorgia Meloni insiste sul ritorno alle urne, ma Forza Italia rilancia l'ipotesi di un cosiddetto "Governo dei migliori"; In Italia l'indice di contagio Rt scende a 0,84%. Ancora in calo i nuovi positivi, poco sotto quota 13.600. Diminuiscono i pazienti ricoverati ...

