Calciomercato Serie A LIVE | tutte le notizie e le trattative di giornata

(Di sabato 30 gennaio 2021): gli ultimi aggiornamenti sule, i rumors e i retroscena relativi al mercato dellaA SABATO 30 GENNAIO Benevento, Maggio rescinde il contratto: tre club su di lui (CLICCA QUI)Bologna: tentativo con l’Inter per Pinamonti. Le ultime (CLICCA QUI) UFFICIALE Gaich al Benevento: il comunicato del club (CLICCA QUI) Scambio Dzeko-Sanchez, trattativa in stallo: i dettagli (CLICCA QUI) TUTTI I TRASFERIMENTIA: GUARDA IL TABELLONE DELVENERDI’ 29 GENNAIOParma: richieste dalla Turchia per Gervinho. Le ultime (CLICCA QUI) Dzeko Sanchez, affare sempre più in salita: le ultime (CLICCA QUI) Bologna, visite mediche per Faragò: nel ...

DiMarzio : #Milan, Lorenzo Colombo verso un prestito in #SerieB - ferrante_pie : RT @cmdotcom: Il #Milan torna a vincere e si tiene il primo posto: #Rebic-#Kessie, 2-1 al #Bologna - cgbaldi : RT @cmdotcom: Il #Milan torna a vincere e si tiene il primo posto: #Rebic-#Kessie, 2-1 al #Bologna - yassine13880342 : RT @cmdotcom: Il #Milan torna a vincere e si tiene il primo posto: #Rebic-#Kessie, 2-1 al #Bologna - Michy_92 : RT @cmdotcom: #Bologna-#Milan, rivivi la MOVIOLA: Dijks su #Leao e mani di #Soumaoro, due rigori per i rossoneri #BolognaMilan https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie

Calciomercato.com

In conduzione ci sarà Marco Giordano, accompagnato dalla redazione di.it. Al centro il match di 'Marassi', ma anche la nostra intervista esclusiva a Silvano Martina, storico agente di ...... il Milan torna in campo e, per la ventesima giornata del campionato diA, fa visita al ....it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Dall'Ara' di Bologna. Per seguire e ...Serie A 20° giornata,Bologna-Milan: Parte subito bene il Milan che si rende pericoloso con un calcio di punizione con Theo Hernandez .Palla verso la traversa che viene respinta da Skorupski.Dijks ...Le formazioni ufficiali di Sampdoria Juve match valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Sampdoria-Juve, match ...