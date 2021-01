Basta un tweet di Elon Musk per far volare Bitcoin e Dogecoin

(Di sabato 30 gennaio 2021)guadagna il 20% dopo che, fondatore e amministratore delegato di Tesla, ha aggiunto l’hashtag #alla sua ‘bio’ su Twitter. La cripto valuta è schizzata guadagnando circa 5.000 dollari nel giro di un’ora, toccando i 37.299 dollari, secondo i dati del sito di settore CoinDesk. Due ore dopo il valore è sceso leggermente e attualmente ilè scambiato a 36.423 dollari. Poco dopo aver aggiornato la sua biografia sul social,ha anche condiviso con i suoi 44 milioni di follower uncriptico: “In retrospettiva, era inevitabile”. LEGGI ANCHE –> Ilsulla Bolivia che ha messo nei guaiMa non è tutto: si segnala anche il boom storico per i prezzi delche, nell’arco ...

Basta un cenno di Elon Musk per spingere al rialzo il valore del Bitcoin nel giro di pochi minuti: da 32 a 37 mila dollari con un hashtag.