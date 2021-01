Anteprime puntata Una Vita di mercoledì 3 febbraio 2021, Emilio scopre la verità su Cinta (Di sabato 30 gennaio 2021) Nuovi colpi di scena stanno per essere mostrati nel nuovo episodio di Una Vita che andrà in onda mercoledì 3 febbraio 2021, durante il quale vedremo che, finalmente, Cinta deciderà di confessare la verità sul produttore cinematografico, Alfonso e, nel corso di alcune discussioni, vedremo che anche Emilio riuscirà a venire a conoscenza di quel che sta accadendo e deciderà di intervenire. Cosa avrà in mente di fare? Una Vita trama puntata, la scoperta di Agustina e Fabiana Inganni, passioni e segreti, questo è ciò a cui continueremo ad assistere e che apprendiamo dalle anticipazioni di Una Vita di mercoledì 3 febbraio 2021, mentre notiamo che Agustina e Fabiana discutono ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 30 gennaio 2021) Nuovi colpi di scena stanno per essere mostrati nel nuovo episodio di Unache andrà in onda, durante il quale vedremo che, finalmente,deciderà di confessare lasul produttore cinematografico, Alfonso e, nel corso di alcune discussioni, vedremo che ancheriuscirà a venire a conoscenza di quel che sta accadendo e deciderà di intervenire. Cosa avrà in mente di fare? Unatrama, la scoperta di Agustina e Fabiana Inganni, passioni e segreti, questo è ciò a cui continueremo ad assistere e che apprendiamo dalle anticipazioni di Unadi, mentre notiamo che Agustina e Fabiana discutono ...

