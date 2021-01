Allegri trova la panchina di una big: non allenerà in Serie A (Di sabato 30 gennaio 2021) Allegri potrebbe aver finalmente trovato la panchina. Secondo quanto riferito da alcuni media esteri, non sarà in Serie A Tra gli allenatori più prestigiosi ancora senza una panchina, c’è sicuramente Massimiliano Allegri. Dopo la sua avventura più che positiva alla Juventus, il tecnico è rimasto a riposo e – nonostante sia stavo avvicinato a diversi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 30 gennaio 2021)potrebbe aver finalmenteto la. Secondo quanto riferito da alcuni media esteri, non sarà inA Tra gli allenatori più prestigiosi ancora senza una, c’è sicuramente Massimiliano. Dopo la sua avventura più che positiva alla Juventus, il tecnico è rimasto a riposo e – nonostante sia stavo avvicinato a diversi L'articolo proviene da Inews.it.

RB90878298 : @Alex_Cavasinni @DucaAndrea85 Se non la trova, Dzeko resta alla Roma e Sanchez all’Inter ???????... E il bosniaco mag… - Yuro_23 : RT @g_iallorossi: ??Massimiliano #Allegri avvistato nello stesso hotel in cui si trova #TiagoPinto proprio in questi minuti.?? #ASRoma #Calc… - battmark2 : @michele_allegri @frankeyboard68 @MarcoRizzoPC Con l'1% è un po' difficile fare di più di quello che sta facendo.. non trova? - Pasqual27977769 : RT @g_iallorossi: ??Massimiliano #Allegri avvistato nello stesso hotel in cui si trova #TiagoPinto proprio in questi minuti.?? #ASRoma #Calc… - g_iallorossi : ??Massimiliano #Allegri avvistato nello stesso hotel in cui si trova #TiagoPinto proprio in questi minuti.?? #ASRoma… -