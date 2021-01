Tv: ascolti, ‘Che Dio ci Aiuti 6’ su Rai1 vince prime time con oltre 5,6 mln (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con ‘Che Dio ci Aiuti 6’ che nel primo episodio ha ottenuto 5.689.000 telespettatori e uno share del 21,6% e nel secondo 5.299.000 telespettatori e uno share del 24,62%. Secondo posto per la partita di Coppa Italia Napoli- Spezia che è stata seguita da 2.415.000 telespettatori (9,14% di share). Terzo gradino del podio per Canale 5 con ‘Rocketman’, visto da 1.928.000 telespettatori (9% di share).Fuori dal podio, su Italia1 ‘La Pupa e il Secchione e viceversa’ ha ottenuto 1.594.000 telespettatori e uno share dell’8,19% mentre su Retequattro ‘Dritto e Rovescio’ è stato seguito da 1.264.000 telespettatori registrando uno share del 6.46% di share. Rai3 ‘Operation Finale’, invece, ha totalizzato 1.242.000 telespettatori e uno share del ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) – Vittoria dineldi ieri sera conDio ci6’ che nel primo episodio ha ottenuto 5.689.000 telespettatori e uno share del 21,6% e nel secondo 5.299.000 telespettatori e uno share del 24,62%. Secondo posto per la partita di Coppa Italia Napoli- Spezia che è stata seguita da 2.415.000 telespettatori (9,14% di share). Terzo gradino del podio per Canale 5 con ‘Rocketman’, visto da 1.928.000 telespettatori (9% di share).Fuori dal podio, su Italia1 ‘La Pupa e il Secchione e viceversa’ ha ottenuto 1.594.000 telespettatori e uno share dell’8,19% mentre su Retequattro ‘Dritto e Rovescio’ è stato seguito da 1.264.000 telespettatori registrando uno share del 6.46% di share. Rai3 ‘Operation Finale’, invece, ha totalizzato 1.242.000 telespettatori e uno share del ...

