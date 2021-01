Ora #SoloDueGeneri diventa virale E i progressisti si scandalizzano

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Francesco Boezi Spunta una proposta di petizione per eliminare l'hashtagda Twitter. Il cortocircuito deiche vogliono la censura Sui social si combatte a colpi di hashtag ad argomento bioetico. In specie quando la definizione chenon soddisfa le aspettative dei, che con le nuove tecnologie vogliono magari imporre una certa tendenza linguistica sempre uguale a se stessa (e sempre bendisposta verso il politicamente corretto). Si parla di generi. Non è stata la fortuna a volere chedivenissesu Twitter in poco tempo: c'è una battaglia culturale in corso, e i nuovi campi di combattimento, per così dire, sono le piattaforme online. Succede così che...