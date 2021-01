Ora è anche ufficiale: Davide Diaw al Monza (Di venerdì 29 gennaio 2021) Come avevamo anticipato nei giorni scorsi Davide Diaw è un nuovo calciatore del Monza. L’attaccante classe ‘92 si trasferisce in Brianza dal Pordenone a titolo definitivo. Diaw lascia i friulani dopo appena sei mesi in cui ha segnato 10 reti in 18 presenze. Foto: sito Pordenone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 29 gennaio 2021) Come avevamo anticipato nei giorni scorsiè un nuovo calciatore del. L’attaccante classe ‘92 si trasferisce in Brianza dal Pordenone a titolo definitivo.lascia i friulani dopo appena sei mesi in cui ha segnato 10 reti in 18 presenze. Foto: sito Pordenone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

