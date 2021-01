Napoli - Spezia, il riscatto di Gattuso tra rabbia e polemiche (Di venerdì 29 gennaio 2021) Una vittoria scaccia - crisi e scaccia - polemiche. O forse no: se il netto successo in Coppa Italia contro lo Spezia è servito a interrompere l'emorragia di risultati, non si può dire lo stesso per i ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Una vittoria scaccia - crisi e scaccia -. O forse no: se il netto successo in Coppa Italia contro loè servito a interrompere l'emorragia di risultati, non si può dire lo stesso per i ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliSpezia ?? - GazetteNGR : Napoli into Italian Cup semi-finals after beating Spezia - sscnapoli : ?? | Le immagini dell’ultimo incontro in #CoppaItalia tra Napoli e Spezia Domani ?? #NapoliSpezia ??… - Nmarru : @SimoneBonzanini @ConteZero76 @worldernest @flaviotralbero Bene.. domani a la Spezia niente Oto Melara e a Napoli via i missili di Alenia - cn1926it : #Vivenzio: '#NapoliSpezia? Una rondine non fa primavera, il problema non è il modulo. #Giuntoli ha più colpe di… -