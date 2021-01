Musei fiorentini: visite online, il programma di febbraio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il mese di febbraio si apre con un appuntamento speciale correlato alla mostra temporanea su Henry Moore. Il disegno dello scultore (2 febbraio), in corso presso il Museo Novecento e molto apprezzata dal pubblico Leggi su firenzepost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il mese disi apre con un appuntamento speciale correlato alla mostra temporanea su Henry Moore. Il disegno dello scultore (2), in corso presso il Museo Novecento e molto apprezzata dal pubblico

FirenzePost : Musei fiorentini: visite online, il programma di febbraio - MoveInArt : RT @StoriaNaturale: Appuntamento online con i #Musei fiorentini della rete WELCOME tutti i sabati per il ciclo ARTI e SCIENZE. Prenotazion… - StoriaNaturale : Appuntamento online con i #Musei fiorentini della rete WELCOME tutti i sabati per il ciclo ARTI e SCIENZE. Prenota… - MoveInArt : h17 Museo Horne Nutrire il corpo e l'anima 30 gennaio 2021 COSTELLAZIONI E MITI 6 febbraio BELLISSIMA COSA E MIRAB… - Affaritaliani : Musei, Opera Laboratori Fiorentini esce dal Gruppo Civita ed entra in Opera 20 -

Ultime Notizie dalla rete : Musei fiorentini Visite online per esplorare le bellezze dei Musei Civici Fiorentini Nove da Firenze Riaprono i musei empolesi ma soltanto il lunedì e il venerdì pomeriggio

In occasione del “Friday Musei” previste visite guidate della durata di un’ora con l’obbligo di prenotazione entro le 12 dello stesso giorno ...

Il direttore degli Uffizi al Castello delle opere nascoste ai nazisti

MONTESPERTOLI. Eike Schmidt, il direttore degli Uffizi di Firenze, ieri ha compiuto il suo sopralluogo a Montespertoli. Il programma ha visto come prima tappa la visita al Castello di Montegufoni, sit ...

In occasione del “Friday Musei” previste visite guidate della durata di un’ora con l’obbligo di prenotazione entro le 12 dello stesso giorno ...MONTESPERTOLI. Eike Schmidt, il direttore degli Uffizi di Firenze, ieri ha compiuto il suo sopralluogo a Montespertoli. Il programma ha visto come prima tappa la visita al Castello di Montegufoni, sit ...