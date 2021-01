Messi al Psg? Di Maria rilancia: “Sogno di giocare con lui in un club” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Le proteste del Barcellona sulle uscite pubbliche del Psg a proposito di un possibile acquisto di Leo Messi non sembrano avere molti effetti. A rilanciare un arrivo del fuoriclasse argentino a Parigi è stato Angel Di Maria in una intervista a Tyc: ”Ho sempre avuto il Sogno di giocare con Leo in una squadra. giocare in Nazionale è bello, ma il tempo che passiamo insieme in campo è limitato, mi piacerebbe molto condividere la quotidianità con lui. Ho avuto la possibilità di raggiungerlo, qualche mese fa, al Barcellona, ma non si è concretizzata”. Ma Di Maria prima deve rinnovare il suo contratto: “Adesso sembra che ci sia una possibilità, di giocare insieme, ma il mio contratto qui sta finendo. Non so cosa potrebbe succedere, ma mi ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Le proteste del Barcellona sulle uscite pubbliche dela proposito di un possibile acquisto di Leonon sembrano avere molti effetti. Are un arrivo del fuoriclasse argentino a Parigi è stato Angel Diin una intervista a Tyc: ”Ho sempre avuto ildicon Leo in una squadra.in Nazionale è bello, ma il tempo che passiamo insieme in campo è limitato, mi piacerebbe molto condividere la quotidianità con lui. Ho avuto la possibilità di raggiungerlo, qualche mese fa, al Barcellona, ma non si è concretizzata”. Ma Diprima deve rinnovare il suo contratto: “Adesso sembra che ci sia una possibilità, diinsieme, ma il mio contratto qui sta finendo. Non so cosa potrebbe succedere, ma mi ...

