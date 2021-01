Luna Rossa ingiuriata e attaccata “Ipocrita e falsa” Non ti curar di loro | guarda | passa e… vinci

Corriere : Luna Rossa batte American Magic nelle prime regata di semifinale Prada Cup - Eurosport_IT : Che spettacolo Luna Rossa! ? Dopo aver dominato la regata d’apertura, demolisce American Magic anche in gara 2! ??????? #PRADACup - RaiNews : Ad Auckland inizia alla grande il cammino della barca italiana #lunarossa #Pradacup - DavideDana : VIDEO Highlights, Luna Rossa 2-0 nelle semifinali di Coppa America- Video - PastoreFrance : Il mondo cotinua a girare, Luna Rossa batte American Magic. 'memento audere semper' -

29/01/2021 - 13:25 Nella prima regata di semifinale della Prada Cup 2021, il team italiano diPrada Pirelli mette in cassaforte due punti d'oro contro American Magic. Niente da fare per la barca statunitense che ha dovuto cedere le prime due regate di semifinale a una straordinaria ...Prada Pirelli c'è. Al debutto delle Semifinali della Prada Cup contro la rediviva Patriot di American Magic , il team italiano ha vinto in modo pulito, solido e convincente due regate con ..."Non ragioniam di loro, ma guarda e passa". Uno dei versi più celebri della Divina Commedia e diventato di diritto un modo di dire comune (la variante "non ti curar di loro" è la più diffusa). Verso 5 ...Luna Rossa Prada Pirelli c’è. Il vincitore della Prada Cup affronterà Emirates Team New Zealand nella 36° America’s Cup a partire dal 6 marzo, al meglio di 13 prove (vince chi per primo raggiunge 7 vi ...