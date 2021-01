L’ultima chance di Mattarella al Parlamento: Roberto Fico (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sarà il presidente della Camera Roberto Fico a ricevere l’incarico di formare un nuovo governo. Al termine delle consultazioni arriva la convocazione al Quirinale da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È questa, come aveva scritto Formiche.net, “l’iniziativa” che il capo dello Stato assumerà “con immediatezza” per uscire dall’impasse della crisi. “È emersa la prospettiva di una maggioranza politica a me manifestata nel corso delle consultazioni. Va peraltro doverosamente verificata nella sua concreta disponibilità”, ha detto di fronte alla stampa in serata. Un discorso che è suonato come un durissimo richiamo ai partiti, con un lungo preambolo sulla vera crisi, quella “economica, sociale e sanitaria” che affligge il Paese e “tanti nostri concittadini in grave difFicoltà, con pesanti conseguenze ... Leggi su formiche (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sarà il presidente della Cameraa ricevere l’incarico di formare un nuovo governo. Al termine delle consultazioni arriva la convocazione al Quirinale da parte del presidente della Repubblica Sergio. È questa, come aveva scritto Formiche.net, “l’iniziativa” che il capo dello Stato assumerà “con immediatezza” per uscire dall’impasse della crisi. “È emersa la prospettiva di una maggioranza politica a me manifestata nel corso delle consultazioni. Va peraltro doverosamente verificata nella sua concreta disponibilità”, ha detto di fronte alla stampa in serata. Un discorso che è suonato come un durissimo richiamo ai partiti, con un lungo preambolo sulla vera crisi, quella “economica, sociale e sanitaria” che affligge il Paese e “tanti nostri concittadini in grave difltà, con pesanti conseguenze ...

