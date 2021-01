La querela delle suore del video virale «Andrà tutto bene» contro l’autore del Vernacoliere è stata archiviata (Di venerdì 29 gennaio 2021) «Andrà tutto bene» – dicevano tre suore in un video che, poco dopo, è diventato virale su YouTube e su WhatsApp. A far sorridere non era affatto la frase pronunciata in coro dalle religiose (diventata di prassi durante la pandemia da coronavirus), ma il montaggio effettuato da un ignoto utente del web che aveva alternato la frase pronunciata dalle suore a scene di vita quotidiana non propriamente finite bene. Anzi, ognuna di queste scene si concludeva con una sonora bestemmia. LEGGI ANCHE > La bufala del balcone crollato con la scritta “Andrà tutto bene” suore Andrà tutto bene, la storia della querela Il ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 29 gennaio 2021) «» – dicevano trein unche, poco dopo, è diventatosu YouTube e su WhatsApp. A far sorridere non era affatto la frase pronunciata in coro dalle religiose (diventata di prassi durante la pandemia da coronavirus), ma il montaggio effettuato da un ignoto utente del web che aveva alternato la frase pronunciata dallea scene di vita quotidiana non propriamente finite. Anzi, ognuna di queste scene si concludeva con una sonora bestemmia. LEGGI ANCHE > La bufala del balcone crollato con la scritta “, la storia dellaIl ...

ElisabettaBort2 : @darlinjustpwk No ma io ti denuncio, eh no eh, ti arriva una querela e anche il costo delle sedute - sandralilamaya : @fedesene Eh no bella, lo devi rimettere e avere il coraggio delle notizie che diffondi, così mentre noi aspettiamo… - Reberebby215 : RT @oppirla: peggio delle fancam con night changes ci sono solo le fancam con dusk till dawn ragazzi lì si raggiunge la querela veramente a… - TZstan_ : RT @oppirla: peggio delle fancam con night changes ci sono solo le fancam con dusk till dawn ragazzi lì si raggiunge la querela veramente a… - jikookinlve : RT @oppirla: peggio delle fancam con night changes ci sono solo le fancam con dusk till dawn ragazzi lì si raggiunge la querela veramente a… -

Ultime Notizie dalla rete : querela delle Dal 6 febbraio deposito di denunce e querele per via telematica Altalex Coronavirus, il medico negazionista: "Chi mi attacca non la passerà liscia"

Mariano Amici, medico di Ardea, è stato protagonista di un duro scontro con il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri durante la trasmissione ...

Caridi mette la corazza: "Io controllo poco? Forse il contrario, mi sa che controllo troppo"

"Ho bloccato la variante per la caserma e due volte quella con via Fiorentina". "Il colloquio sulla Carlettini? Ho i testimoni". "Deluso da Ghinelli" ...

Mariano Amici, medico di Ardea, è stato protagonista di un duro scontro con il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri durante la trasmissione ..."Ho bloccato la variante per la caserma e due volte quella con via Fiorentina". "Il colloquio sulla Carlettini? Ho i testimoni". "Deluso da Ghinelli" ...