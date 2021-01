Juventus | Pirlo | “Attenzione alla Sampdoria Le squadre di Ranieri sono difficili da affrontare”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Vigilia di campionato per ladi Andreache dopo le fatiche di Coppa Italia deve fare i conti con la sfida di Serie A, la prima del girone di ritorno, contro la. Il tecnico ha presentato la gara in conferenza stampa., parlacaption id="attachment 1074585" align="alignnone" width="903", getty images/caption"Laè una buona squadra che viene da un ottimo periodo. Ha fatto vittorie importanti, attraversa un periodo positivo e ha avuto anche innesti importanti", ha detto. "Sarà una partita difficile come tutte le partite che si giocano contro ledi, che è un allenatore molto preparato e che stimo parecchio".Sui giovani ...

L'allenatore della Juventus alla vigilia della sfida contro la Sampdoria: "Sarà dura come tutte le partite contro Ranieri". La Juventus affronterà la prima giornata del girone di ritorno contro la ...Per la Juventus sta per iniziare un altro ciclo di fuoco. Altro giro e altro mese importante per la formazione guidata da Andrea Pirlo.