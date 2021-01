Ex Ilva, via libera europeo a controllo congiunto Invitalia-AncelorMittal (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Via libera europeo alla partecipazione pubblica nella gestione degli stabilimenti dell’ex Ilva. La Commissione europea ha infatti approvato – ai sensi del Regolamento Ue sulle concentrazioni – l’acquisizione del controllo congiunto di AM InvestCo Italy, di cui fanno parte gli stabilimenti Ilva, da parte di Invitalia (controllata al 100% dal Ministero delle Finanze) e di ArcelorMittal. Secondo Bruxelles, infatti, l’acquisizione proposta “non solleverebbe problemi di concorrenza, data l’assenza di sovrapposizioni e collegamenti verticali tra le attività delle società nello spazio economico europeo”. Immediata la reazione dei sindacati. “Il pronunciamento positivo dell’Unione Europea al controllo congiunto ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Viaalla partecipazione pubblica nella gestione degli stabilimenti dell’ex. La Commissione europea ha infatti approvato – ai sensi del Regolamento Ue sulle concentrazioni – l’acquisizione deldi AM InvestCo Italy, di cui fanno parte gli stabilimenti, da parte di(controllata al 100% dal Ministero delle Finanze) e di ArcelorMittal. Secondo Bruxelles, infatti, l’acquisizione proposta “non solleverebbe problemi di concorrenza, data l’assenza di sovrapposizioni e collegamenti verticali tra le attività delle società nello spazio economico”. Immediata la reazione dei sindacati. “Il pronunciamento positivo dell’Unione Europea al...

