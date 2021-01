Dzeko-Sanchez: restano spiragli in piena salita. Tutti i retroscena (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ci hanno provato in Tutti i modi per l’intera giornata. Edin Dzeko all’Inter e Alexis Sanchez alla Roma, un’idea partita dal club giallorosso e che era stata valutata con molta attenzione dai nerazzurri. Non si è parlato di altri calciatori, una soluzione presa in scarsa considerazione. Il nodo era quello: la differenza al lordo, dai 3 ai 4 milioni, tra l’ingaggio di Dzeko e quello, più basso, del cileno che aveva usufruito del Decreto Crescita per andare all’Inter. Sanchez avrebbe accettato e accetterebbe per provare a giocare di più, anche se Conte ha speso giustamente parole di grande elogio nell’ultima conferenza. La proprietà Suning non intende aggiungere, il dg Pinto ha aspettato per tutto il pomeriggio un nuovo incontro con l’Inter che portasse a una soluzione. Ma la situazione è questa, la ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ci hanno provato ini modi per l’intera giornata. Edinall’Inter e Alexisalla Roma, un’idea partita dal club giallorosso e che era stata valutata con molta attenzione dai nerazzurri. Non si è parlato di altri calciatori, una soluzione presa in scarsa considerazione. Il nodo era quello: la differenza al lordo, dai 3 ai 4 milioni, tra l’ingaggio die quello, più basso, del cileno che aveva usufruito del Decreto Crescita per andare all’Inter.avrebbe accettato e accetterebbe per provare a giocare di più, anche se Conte ha speso giustamente parole di grande elogio nell’ultima conferenza. La proprietà Suning non intende aggiungere, il dg Pinto ha aspettato per tutto il pomeriggio un nuovo incontro con l’Inter che portasse a una soluzione. Ma la situazione è questa, la ...

