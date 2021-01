Crisi di Governo | mandato esplorativo a Roberto Fico Mattarella | ' Verificare la possibilità di confermare l' attuale maggioranza'

stanzaselvaggia : Appassionantissimo questo dibattito da prime pagine sul pubblico a Sanremo con 500 morti al giorno e una crisi di governo. - lucianonobili : Domando a chi conserva il prezioso esercizio dell’onestà intellettuale: comunque la si pensi su Renzi, su… - chedisagio : Credo non ci sia stato autogol più grosso, per @matteorenzi, di essere andato in Arabia a crisi di governo aperta. - Sonniboy10 : RT @fanpage: Matteo Renzi approva la scelta di #Mattarella - Mirandola59 : RT @ElioLannutti: Crisi di governo, mandato esplorativo a Fico per verificare conferma attuale maggioranza. M5s apre a Iv @sole24ore https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Governo

di, le consultazioni che sono andate avanti per tre giorni hanno portato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a convocare al Quirinale il Presidente della Camera Fico per un ...Renzi ha provocato unadidel tutto ingiustificata: qualunque valutazione circa l'inadeguatezza dei piani allo studio nelavrebbe potuto, e dovuto, essere risolta all'interno ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province." Fico? Pur di non mollare la poltrona, ci riprovano . Altri giorni persi, l’Italia che lavora non ne può più. Vogliamo ...