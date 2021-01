Covid, perché indossare due mascherine alla volta non è un'idea così stupida (Di venerdì 29 gennaio 2021) Da quando l'emergenza Covid ha avuto inizio abbiamo potuto ammirare con i nostri stessi occhi i modi più assurdi di indossare le mascherine. Abbiamo senz'altro intercettato, per esempio, chi era solito lasciarle penzolare tra orecchio e mento, e chi invece le alzava fino a coprire praticamente anche gli occhi. Ma abbiamo probabilmente visto anche qualche persona particolarmente scrupolosa che ha deciso di indossarne addirittura due alla volta, una sopra l'altra. Una follia? Forse all'apparenza, ma a quanto pare non da un punto di vista medico. A esprimersi sulla questione, infatti, è stato il dottor Anthony Fauci, l'ormai celeberrimo immunologo voluto dalla Casa Bianca come parte integrante della task force pensata per fronteggiare l'epidemia. In questi giorni particolarmente difficili ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Da quando l'emergenzaha avuto inizio abbiamo potuto ammirare con i nostri stessi occhi i modi più assurdi dile. Abbiamo senz'altro intercettato, per esempio, chi era solito lasciarle penzolare tra orecchio e mento, e chi invece le alzava fino a coprire praticamente anche gli occhi. Ma abbiamo probabilmente visto anche qualche persona particolarmente scrupolosa che ha deciso di indossarne addirittura due, una sopra l'altra. Una follia? Forse all'apparenza, ma a quanto pare non da un punto di vista medico. A esprimersi sulla questione, infatti, è stato il dottor Anthony Fauci, l'ormai celeberrimo immunologo voluto dCasa Bianca come parte integrante della task force pensata per fronteggiare l'epidemia. In questi giorni particolarmente difficili ...

matteosalvinimi : Buon lavoro al Presidente rieletto Rebelo de Sousa e complimenti per lo straordinario risultato ad André Ventura di… - matteosalvinimi : #Salvini: Ciampolillo si è buttato per votare fiducia al governo, è il senatore che pensa che il Covid si combatta… - petergomezblog : Galli: 'Letalità Covid in Italia identica a Germania'/ 'Abbiamo più morti perchè...' - demian_online : RT @AnnDePa: Perché la Germania impone l‘utilizzo delle maschere FFP2 ?? „Covid-19 e mascherine Che tipo usare per proteggersi? Come si in… - dado75x : @DSantanche @TortoricAurelio Crisante Galli questi personaggi portano sfiga e raccontano una situazione irreale 2 m… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid perché L'Ue: Astrazeneca, sul vaccino Covid via il segreto sul contratto Corriere della Sera