Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 28 gennaio 2021

Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 28 gennaio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata
Su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 6 ha totalizzato 5689 spettatori (21.61% di share) nel primo episodio e 5299 (24.62%) nel secondo; su Canale5 il film Rocketman ha avuto 1928 spettatori, 9.01% di share. La puntata di La Pupa e il Secchione e viceversa su Italia1 ha avuto in media 1594 spettatori (8.21%); su Rai2 la partita di calcio di Coppa Italia: Napoli-Spezia ha avuto 2415 spettatori (9.14%), mentre il film Operation Finale su Rai3 1241 spettatori (4.95%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1264 spettatori (6.46%) e su La7 la puntata ...

