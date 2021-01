Yellowstone 3 su Sky e dal 29 gennaio, torna il neo-western con Kevin Costner e la new entry Josh Holloway (Di giovedì 28 gennaio 2021) Si avvicina il debutto dell’attesa Yellowstone 3 su Sky e NOW TV: l’epopea neo-western che racconta le vicende dei Dutton esplorandone il viscerale legame con lo sterminato ranch di famiglia è attesa dal 29 gennaio, ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic, in streaming su NOW TV e in anteprima con extra, il programma fedeltà di Sky. Scritta e diretta da Taylor Sheridan, candidato all’Oscar per la sceneggiatura di Hell or High Water, Yellowstone 3 promette di conquistare il pubblico di Sky al pari delle stagioni precedenti. Questo avvincente dramma familiare mette in scena un’America inedita focalizzandosi su una famiglia capeggiata dal cowboy John Dutton, interpretato da Kevin Costner. La terza stagione, sul cui sfondo si ammirano gli scenografici paesaggi del Montana, riprende il ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) Si avvicina il debutto dell’attesa3 su Sky e NOW TV: l’epopea neo-che racconta le vicende dei Dutton esplorandone il viscerale legame con lo sterminato ranch di famiglia è attesa dal 29, ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic, in streaming su NOW TV e in anteprima con extra, il programma fedeltà di Sky. Scritta e diretta da Taylor Sheridan, candidato all’Oscar per la sceneggiatura di Hell or High Water,3 promette di conquistare il pubblico di Sky al pari delle stagioni precedenti. Questo avvincente dramma familiare mette in scena un’America inedita focalizzandosi su una famiglia capeggiata dal cowboy John Dutton, interpretato da. La terza stagione, sul cui sfondo si ammirano gli scenografici paesaggi del Montana, riprende il ...

Dtti_digitale : Dal 29 gennaio su Sky e in streaming su NOW TV torna YELLOWSTONE, l’epopea neo-western che racconta le storie di co… - Think_movies : “Yellowstone”: dal 29 gennaio su Sky la terza stagione del serie con protagonista Kevin Costner… - Think_movies : “Yellowstone”: dal 29 gennaio su Sky la terza stagione del serie con Kevin Costner - Think_movies : “Yellowstone”: dal 29 gennaio su Sky e NOW TV la terza stagione del neo – western con Kevin Costner… - Think_movies : “Yellowstone”: dal 29 gennaio su Sky e NOW TV la terza stagione del neo – western con Kevin Costner… -

Ultime Notizie dalla rete : Yellowstone Sky Yellowstone 3, la trama della nuova stagione della serie tv Sky Tg24 Sky, Yellowstone seconda stagione al via con Costner

L'epopea neo-western che racconta le storie di confine dei Dutton e il loro viscerale legame con lo sterminato e ambitissimo ranch di cui sono proprietari. Dal 29 gennaio su Sky e in streaming su NOW ...

Yellowstone 3 quando esce? Ecco il trailer e dove vedere la nuova stagione

Kevin Costner e il suo ranch immerso nel Montana tornano con nuovi episodi anche in Italia. Ecco quando arriva la stagione 3 di Yellowstone!

L'epopea neo-western che racconta le storie di confine dei Dutton e il loro viscerale legame con lo sterminato e ambitissimo ranch di cui sono proprietari. Dal 29 gennaio su Sky e in streaming su NOW ...Kevin Costner e il suo ranch immerso nel Montana tornano con nuovi episodi anche in Italia. Ecco quando arriva la stagione 3 di Yellowstone!