Scontro Ue - AstraZeneca, 'taglio nelle consegne ingiustificato e inaccettabile' (Di giovedì 28 gennaio 2021) BRUXELLES " "Un taglio nelle consegne ingiustificato e inaccettabile. AstraZeneca faccia arrivare le dosi di vaccino dalle fabbriche del Regno Unito". Volano gli stracci tra Bruxelles ed il colosso ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 gennaio 2021) BRUXELLES " "Unfaccia arrivare le dosi di vaccino dalle fabbriche del Regno Unito". Volano gli stracci tra Bruxelles ed il colosso ...

Avvenire_Nei : Vaccini. L'Europa contro AstraZeneca: rispetti il contratto (e non faccia la furba) - Avvenire_Nei : L'Europa contro AstraZeneca: rispetti il contratto (e non faccia la furba) - fattoquotidiano : Scontro Ue Astrazeneca, l’ad Pascal Soriot si siede al tavolo virtuale con Bruxelles. “Ma soluzioni proposte sono a… - RenatoMaiaron : L'Europa contro AstraZeneca: rispetti il contratto (e non faccia la furba) - LumsaNews : -