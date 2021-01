Puntata Il Paradiso delle Signore di venerdì 29 gennaio 2021 | Cosimo e Gabriella si sposano?

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Una nuova avvincenteattende gli affezionatissimi telespettatori de Illa quale andrà in onda29, dove vedremo chesi confronteranno e decideranno di rimandare le nozze, questo renderà felice una persona che, poi, perderà le speranze in quanto, una lieta notizia, farà cambiare idea ain merito ai preparativi del matrimonio. Come andrà a finire? Scopriamolo insieme! Anticipazioni Il, matrimonio rimandatodecidono di discutere, infatti hanno un lungo confronto e giungono alla conclusione che sia più opportuno rimandare ...