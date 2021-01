Omicidio Roberta Siragusa | il dolore della madre | “Nutrito l’assassino della nostra bambina”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Continuano le indagini sulla terrificante morte di, la 17enne trovata carbonizzata in fondo ad un burrone, lo scorso weekend, tra Caccamo e Termini Imerese. Mentre gli elementi a conoscenza degli inquirenti aumentano e perdere sempre più consistenza, pare, la versione di Pietro Morreale, i genitorivittima vivono giorni diimmenso ed angoscia, chiedendosi se ci fossero stati dei segnali di un’indole violenta che magari non sono riusciti a cogliere, in quel ragazzo di 19 anni che da più di un anno per loro era come uno di famiglia. Ladi: “Pietro uno di famiglia” I coniugisono spezzati dal: la loro figlia 17enne è morta ed il maggiore sospettato ...