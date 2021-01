Incidente di Pioltello | il gip | convoglio sicuro Trenord | il nostro operato è stato corretto

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Giudice delle indagini preliminari ha archiviato la posizione dei manager diindagati per l’ferroviario di, avvenuto la mattina del 25 gennaio 2018, che causò 3 morti e 46 feriti.

AleCom1968 : RT @Trenord_Press: Incidente ferroviario di Pioltello, Trenord: 'Riconosciuto che il treno era sicuro. Dopo quella della società, è stata a… - Trenord_Press : Incidente ferroviario di Pioltello, Trenord: 'Riconosciuto che il treno era sicuro. Dopo quella della società, è st… - TV7Benevento : Incidente Pioltello: Trenord, 'riconosciuto che treno era sicuro'... - DietrolaNotizia : Incidente Trenord a Pioltello - lorenteggio : INCIDENTE DI PIOLTELLO, TRENORD: RICONOSCIUTO CHE IL TRENO ERA SICURO -

Milano, 28 gen. (Adnkronos) - Trenord "accoglie con soddisfazione la decisione del giudice delle indagini preliminari di archiviare la posizione dei manager indagati per l’incidente ferroviario di Pio ...Sono "condivisibili le conclusioni" della Procura di Milano che ha ritenuto non siano "ravvisabili profili di colpa in capo a Trenord". (ANSA) ...