Il divieto sull'aborto è legge in Polonia: proteste in tutto il paese (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mentre qualche mese fa la mancanza delle motivazioni della Corte, senza le quali non si poteva inserire in Gazzetta la norma, aveva rallentato o perlomeno sospeso la questione, ora che sono state ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mentre qualche mese fa la mancanza delle motivazioni della Corte, senza le quali non si poteva inserire in Gazzetta la norma, aveva rallentato o perlomeno sospeso la questione, ora che sono state ...

