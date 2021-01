E' morta Cloris Leachman, Frau Blücher di Frankenstein Junior (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Adnkronos) - Cloris Leachman, la Frau Blücher di Frankenstein Junior, è morta all'età di 94 anni. L'attrice si è spenta ieri nella sua casa di Encinitas in California. Leachman, con un talento comico unico nel suo genere, è stata una figura leggendaria nel cinema e in televisione per quasi sette decenni. "È stato un mio privilegio lavorare con Cloris Leachman, una delle attrici più coraggiose del nostro tempo. Non c'era nessuno come Cloris", ha detto la sua manager, Juliet Green, spiegando che l'attrice è morta per cause naturali. Durante la sua lunga carriera, Leachman, che è stata inserita nella Television Academy Hall of Fame nel 2011, ha ottenuto 22 nomination ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Adnkronos) -, ladi, èall'età di 94 anni. L'attrice si è spenta ieri nella sua casa di Encinitas in California., con un talento comico unico nel suo genere, è stata una figura leggendaria nel cinema e in televisione per quasi sette decenni. "È stato un mio privilegio lavorare con, una delle attrici più coraggiose del nostro tempo. Non c'era nessuno come", ha detto la sua manager, Juliet Green, spiegando che l'attrice èper cause naturali. Durante la sua lunga carriera,, che è stata inserita nella Television Academy Hall of Fame nel 2011, ha ottenuto 22 nomination ...

