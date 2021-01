Traffico Roma del 27-01-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno e redazione Massimo peschi code sulla carreggiata interna del raccordo anulare code a tratti tra Nomentana e l’abbia poi a seguire altre cose sulle due carreggiate tra la del mare e la Pisana e restiamo in zona incolonnamenti sono segnalati anche sullaFiumicino direzione centro dal raccordo fino al viadotto della Magliana dove per lavori si transita su carreggiata ridotta completamente chiusa da ieri sera invece la carreggiata direzione Fiumicino tra via del pattinaggio e via della Magliana qui troviamo coda a partire dalla Cristoforo Colombo situazione difficile anche sulla tangenziale est direzione Stadio Olimpico dove a seguito di un incidente avvenuto all’altezza di via della Moschea ci sono lunghe code a partire dal bivio per la A24 mentre verso San Giovanni troviamo a partire da San Lorenzo lunghe code anche sul ...