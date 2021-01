Torna lo scambio della pace a Messa: non sarà stretta di mano ma inchino del capo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non potr essere ancora una stretta di mano, n tanto meno un abbraccio, ma dopo tanti mesi di sospensione per l emergenza - Covid Torna nella celebrazione della Messa lo "scambio della pace" tra i ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non potr essere ancora unadi, n tanto meno un abbraccio, ma dopo tanti mesi di sospensione per l emergenza - Covidnella celebrazionelo "" tra i ...

