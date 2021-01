Skate 4 | EA annuncia ' Full Circle' lo studio focalizzato sul prossimo capitolo

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Attraverso un comunicato stampa, Electronic Arts hato la nascita di, il nuovocon sede a Vancouver. Lo, che vanta un team e una cultura di ampia contaminazione globale, si concentra sullo sviluppo della prossima evoluzione di. Sotto la guida di Daniel McCulloch, ex capo di Xbox Live a Microsoft che vanta una solida esperienza nel mondo dei grandi videogiochi, il team sta lavorando in sinergia per creare esperienze straordinarie, ridefinendo il modo con cui i giocatori possono fruire i contenuti da condividere con la comunità di. "I fan hanno richiesto il ritorno die vogliamo che siano coinvolti nel processo, dallo sviluppo al lancio del gioco e oltre. Desideriamo che si sentano parte di ...