Si ritrovano per vedere la partita, scoppia focolaio: dodici positivi con sintomi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si ritrovano insieme per guardare una partita di serie A. Ma il momento di relax si trasforma in un focolaio di Covid-19. Al momento sono ben 13 le persone risultate positive dopo aver partecipato a un ritrovo di amici per assistere al match Inter-Juventus in tv domenica 17 gennaio. Si ritrovano per vedere insieme Inter-Juventus: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Siinsieme per guardare unadi serie A. Ma il momento di relax si trasforma in undi Covid-19. Al momento sono ben 13 le persone risultate positive dopo aver partecipato a un ritrovo di amici per assistere al match Inter-Juventus in tv domenica 17 gennaio. Siperinsieme Inter-Juventus: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

bhjvliet : @baelvke ovviamente sono liberissimi di fare come meglio credono per loro però ecco ogni anno (o meglio, ogni album… - flanevrh : tommaso quando esci di lì anziché dare i tuoi soldi in beneficienza li dovrai dare ai fans dei preliminari che ades… - vittoriopasteris : @ piemonteexpo Luigi Tenco le origini le canzoni, l’amore per la terra del Piemonte, i paesaggi vitivinicoli Unesco - piemonteexpo : Luigi Tenco le origini le canzoni, l’amore per la terra del Piemonte, i paesaggi vitivinicoli Unesco - simorugg : @TeresaBellanova @ItaliaViva @LAltravoce Io vorrei una Bellanova per le piccole partire iva, quelle aperte perché n… -

Ultime Notizie dalla rete : ritrovano per Tampone negativo per Schiattarella: il Benevento ritrova il suo centrocampista TUTTO mercato WEB Giornata della Memoria, un asteroide intitolato a Liliana Segre: è il 75190, lo stesso numero che le tatuarono ad Auschwitz

L’Unione Astronomica Internazionale ha intitolato un asteroide in orbita tra Marte e Giove alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla deportazione ...

Per un diritto alla riparazione e non obsolescenza

È nato ad Amsterdam nel 2009 il network dei Repair Cafés, oggi 1300 nel mondo: luoghi dove le persone si ritrovano per riparare i propri dispositivi domestici, dai computer alle biciclette, passando ...

L’Unione Astronomica Internazionale ha intitolato un asteroide in orbita tra Marte e Giove alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla deportazione ...È nato ad Amsterdam nel 2009 il network dei Repair Cafés, oggi 1300 nel mondo: luoghi dove le persone si ritrovano per riparare i propri dispositivi domestici, dai computer alle biciclette, passando ...