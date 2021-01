BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ravenna, uccise moglie che voleva separarsi: Cassazione conferma ergastolo #ravenna - estornudoauto : RT @MediasetTgcom24: Ravenna, uccise moglie che voleva separarsi: Cassazione conferma ergastolo #ravenna - MediasetTgcom24 : Ravenna, uccise moglie che voleva separarsi: Cassazione conferma ergastolo #ravenna -

La Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo per il dermatologo Matteo Cagnoni per l’omicidio della moglie Giulia Ballestri, uccisa a bastonate in una villa di famiglia abbandonata il 16 sett ...La Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per il dermatologo 55enne Matteo Cagnoni, che uccise a bastonate, con l'aggravante della premeditazione e della crudeltà, la moglie Giulia Ballest ...